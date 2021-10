Andrea Sottil: “Riccardo voleva fortemente rientrare alla Fiorentina. L’intenzione della società è di dargli più spazio. Adesso sta a lui dimostrare il suo valore in campo”

Andrea Sottil, padre di Riccardo, ha parlato così a Radio Toscana: “Sono molto per il rinnovo di contratto di Riccardo con la Fiorentina. Voleva fortemente rientrare a Firenze, visto che è da quando aveva 16 anni che indossa la maglia viola. Ormai la Fiorentina è casa sua e ora ha il forte desiderio di ripagare la fiducia della società. Il rinnovo per lui deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo”.

Analogie e differenze tra i rinnovi di Vlahovic e Sottil? “Non conosco la situazione Vlahovic. Mi limito a leggere i giornali come tutti e basta. Posso solo aggiungere che Riccardo sente un grande senso di appartenenza verso Firenze e la Fiorentina, questo senz’altro”.

Andrea Sottil ha poi aggiunto: “Adesso Riccardo deve conquistarsi il posto e mantenerlo, così come tutti i suoi compagni. Penso che se la Fiorentina abbia puntato su di lui, facendogli un lungo contratto di 5 anni. L’intento credo sia quello di valorizzarlo. Poi starà a Riccardo, quando sarà chiamato dal mister, rispondere con prestazioni all’altezza. Mi è sempre piaciuta la sua capacità e determinazione nel saltare l’uomo e creare superiorità. Deve migliorare nell’attacco della porta ed essere decisivo negli ultimi metri, nelle scelte cognitive”.

Infine su Italiano: “E’ un allenatore emergente con idee e una forte identità e lo ha già dimostrato a Firenze in pochi mesi. Ha grande mentalità e questo è un valore aggiunto. Spero che la Fiorentina possa fare una bella stagione”.