Andrea Sottil: “Siamo a pari punti con la Fiorentina che spende 80 milioni solo per la rosa”

Padre e figlio appaiati in classifica: Andrea e Riccardo Sottil sono a pari punti da ieri pomeriggio. Per il tecnico dell’Udinese è un motivo d’orgoglio, per l’attaccante della Fiorentina però non crediamo si possa dire lo stesso.

Intanto l’allenatore ed ex giocatore gigliato rivendica quanto fatto fin qui dalla propria squadra: “Ora siamo a pari punti con la Fiorentina che spende 80 milioni solo di rosa. Siamo una squadra seria, composta da uomini eccezionali e ottimi calciatori”.