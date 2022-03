Andreazzoli fa le sue riflessioni in vista della Fiorentina: “Sotto l’aspetto fisico siamo in un periodo non felice, ma non dobbiamo accontentarci”

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli commenta a DAZN lo stato di forma della sua squadra, prossima avversaria della Fiorentina in campionato dopo la sosta per le Nazionali, a secco di vittorie da 13 partite dopo quella pareggiata oggi contro il Verona per 1-1: Mancano delle vittorie, perché abbiamo fatto delle partite in cui meritavamo di più. Siamo sempre stati coscienti della nostra forza, lavoriamo tanto e siamo contenti di quanto ottenuto anche oggi. Con una gara in meno abbiamo guadagnato un punto per il nostro obiettivo. Non dobbiamo accontentarci, ma intanto prendiamo e portiamo a casa”.

Poi nel dopo partita ha aggiunto: “La squadra doveva essere aiutata e ho messo Tonelli per questo, per farsi sentire. Sotto l’aspetto fisico siamo in un periodo non felice”.