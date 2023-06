Angeloni: “Aquilai ha un contratto con la Fiorentina e discuteremo insieme del futuro. Siamo sereni c’è un bel rapporto”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato al primo memorial Davide Astori ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “La partita della Primavera contro la Roma? Fare previsioni è difficile, perché è una partita aperta contro una squadra forte, hanno grandi individualità. Contro la Roma è una partita a sé, come una finale. Il dettaglio farà la differenza. L’anno scorso abbiamo fatto la storia a livello giovanile, domani ci sono U16 e U17 impegnate nelle fasi finali dei rispettivi campionati. Sarà difficile anche lì, ma saranno bei test per i ragazzi per crescere.

Aquilani ha un contratto con la Fiorentina, il suo futuro sarà analizzato insieme a lui, capendo anche le sue intenzioni. Il rapporto è bellissimo, siamo sereni. Il valore del Viola Park è incalcolabile: portiamo le famiglie e nessuno si aspetta tanta bellezza. Sarà un qualcosa che rimarrà e sarà ai ragazzi un grande senso di appartenenza, oltre che all’aumento della competitività. In molti vorranno allenarsi lì”