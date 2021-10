Angeloni: “Il Viola Park darà più senso di appartenenza a tutti gli atleti viola. Non vediamo l’ora di entrare nella nostra nuova casa, sarà unico”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni dopo la visita di questa mattina al Viola Park di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole:

“Il nuovo centro sportivo sarà qualcosa di unico che ci darà ancora più appartenenza nello stare tutti insieme in questa struttura, dal settore giovanile, alle femminili, alla prima squadra. Siamo orgogliosi e fieri, ringraziamo il presidente Commisso e non cediamo l’ora di entrare nella nostra nuova casa. Nella mia carriera ho visto molti centri, questo è unico non solo in Italia ma anche in Europa”