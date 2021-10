Angeloni: “Siamo partiti da 22 affiliate e ora siamo a un numero molto grande. Va fatto capire il valore della maglia viola”

Presente all’incontro con i club affiliati anche Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina:

“Il nostro obiettivo è lavorare, anche con voi, per far crescere i ragazzi per poi vederli un domani in prima squadra. Siamo partiti con 22 affiliate per poi arrivare ad un numero così elevato in poco tempo; è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti anche durante il periodo difficile di pandemia. Dobbiamo far capire ai ragazzi l’importanza della maglia viola per poi allenarli attraverso i nostri principi che cerchiamo di applicare fin da quando sono piccoli”.