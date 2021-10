Anguissa: “Abbiamo voglia di riscatto. Contro la Fiorentina sarà una gara importante contro un avversario di qualità”

Il centrocampista del Napoli e prossimo avversario della Fiorentina Frank Anguissa ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca. Queste le sue parole anche in vista della trasferta di Firenze: “Ci dispiace per il risultato di ieri, volevamo vincere ancora dopo diverse vittorie di fila. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica e dimenticare lo Spartak. Fa male perdere, non vogliamo perdere mai e giochiamo sempre per vincere. Con la Fiorentina sarà una partita importante”.

E ancora: “Pensiamo gara dopo gara, solo il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Scenderemo in campo per vincere, questo posso assicurarlo. Abbiamo voglia di riscatto, a Firenze sarà una partita importante contro un avversario di qualità”.