Anokhin: “Se Kokorin si fosse allenato come Cristiano Ronaldo sarebbe nella top ten del calcio mondiale”

Sergey Anokhin, ex direttore generale del Khimki ed ex membro del comitato esecutivo della Federazione Calcistica della Russia, in un’intervista a SE, ha espresso la sua opinione sull’ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin ora in forza all’Aris Limassol vicinissimo a diventare campione di Cipro.

Di seguito le dichiarazioni del dirigente russo: “Kokorin è un talento. Se si fosse allenato con la stessa ossessione di Cristiano Ronaldo, sono sicuro che sarebbe entrato nella top 10 del calcio mondiale!”.