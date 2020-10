Anticipi e posticipi, con l’Udinese e con la Roma stesso orario. Ecco quando Chiesa sfiderà il suo passato

La Lega Calcio ha diramato gli anticipi e posticipi per quanto riguarda le prossime giornate fino all’epifania, giorno in cui la Fiorentina affronterà la Lazio all’Olimpico alle ore 15. Dopo lo Spezia, prima giornata dopo la sosta per le Nazionali i viola sfideranno l’Udinese in casa domenica 25 ottobre alle ore 18, mentre il big match di Roma sarà in programma una settimana dopo esatta al medesimo orario. La grande sfida con la Juventus è stata anticipata dal 23 dicembre al 22, giorno in cui Federico Chiesa sfiderà il suo passato…

Fiorentina-Udinese – 25/10 18:00

Roma-Fiorentina- 01/11 18:00

Parma-Fiorentina – 07/11 20:45

Fiorentina-Benevento – 22/11 12:30

Milan-Fiorentina – 29/11 15:00

Fiorentina-Genoa – 07/12 20:45

Atalanta-Fiorentina – 12/12 15:00

Fiorentina-Sassuolo – 16/12 20:45

Fiorentina-Hellas Verona – 19/12 15:00

Juventus-Fiorentina – 22/12 20:45

Fiorentina-Bologna – 03/01 15:00

Lazio-Fiorentina – 06/01 15:00