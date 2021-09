Antognoni: “Cecchi Gori il presidente più passionale, gli altri sono mecenati. Mai pentito di essere sempre rimasto, i fiorentini mi hanno ricambiato per non averli mai traditi”

La bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è stato uno degli ospiti della trasmissione Tiki Taka, andata in onda su Italia Uno.

“Se sono pentito di non essere andato alla Roma o alla Juventus? No, perché oggi sono avanti con l’età e ricevo a Firenze le stesse manifestazioni d’affetto che ricevevo quando giocavo – ha detto Antognoni – Sono stato ricambiato dai fiorentini, per non averli mai traditi”.

La sua storia con il club viola si è però interrotta nel corso dell’estate: “Non ci siamo trovati con la nuova dirigenza, divergenze sul ruolo che avrei dovuto ricoprire. I presidenti con i quali ho lavorato? Cecchi Gori era il più passionale, fiorentino verace e più appassionato nei confronti della squadra, gli altri sono stati più dei mecenati”.

Infine: “Da dirigente, le due squadre che potrebbero interessarmi sono la Fiorentina e la Nazionale. In questo momento la Fiorentina non c’è, con la Nazionale…”.