Antognoni: “Conquistare un trofeo a Firenze ha un sapore particolare. Tra Fiorentina ed Inter vincerà chi avrà più fame. L’affetto dei tifosi viola non mi ha mai abbandonato, la gratitudine nella vita è importante”

Giancarlo Antognoni ad Il Brivido Sportivo ripercorre il successo con la Fiorentina in Coppa Italia nel 1975 prima di analizzare anche l’imminente confronto tra la squadra viola e l’Inter all’Olimpico.

Ecco cosa ha detto lo storico numero 10 gigliato: “Sono passati anni ma ricordo bene lo splendido gruppo del 1975 con cui arrivammo alla vittoria della Coppa Italia. Tanti ragazzi che avevano il sogno di vincere un trofeo con la maglia della Fiorentina. Col Milan fu una finale a dir poco rocambolesca, cinque gol in totale. A ripensarci mi vengono ancora i brividi. Dopo il 2-1 di Guerini arrivò il pari dell’ex Chiarugi, poi il gol di Paolo Rosi che dimostrò ancora una volta il valore sportivo ed umano di quella squadra”.

“Alzare un trofeo è sempre importante, qualunque sia. Vincere a Firenze ha un sapore particolare e porta prestigio ed attenzione a squadra e società. Per i fiorentini significherebbe tanto vincere, sarebbe importantissimo anche perchè i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra. Tutto il pubblico di Firenze meriterebbe di gioire alzando un trofeo”.

“A distanza di tanti anni, ogni giorno qualcuno si complimenta con me per aver scelto di diventare la bandiera della Fiorentina. Purtroppo ho vinto troppo poco in maglia viola, ma l’affetto di un’intera città non mi ha mai abbandonato. La gratitudine nella vita è importante, ti torna indietro solo se sei entrato nel cuore della gente. L’acquisisci negli anni, non la puoi comprare”.

“L’Inter è una squadra difficile e nel finale di stagione si è ripresa, soprattutto in attacco. La rosa della Fiorentina è inferiore ma le finali fanno storia a parte. La Coppa Italia di quest’anno testimonia molto bene come nella partita secca possa succedere di tutto. Dall’impatto iniziale delle squadre si capirà molto; siamo a fine anno, c’è stato anche il Mondiale. Va capito quanta benzina hanno le squadre anche a livello nervoso. Chi avrà più fame avrà la meglio”.

“Mi piaceva di più il calcio di ieri. Non c’erano i falli tattici e movimenti rigidamente prestabiliti. C’erano più improvvisazione, gioia e fantasia. Giocatori liberi di fare quello che volevano. Gli artisti del pallone hanno bisogno di libertà per dare lo spettacolo che vorremmo sempre vedere. Non è un caso che i numeri 10 non esistano più”.