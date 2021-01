Antognoni: “E’ sempre un’incognita dopo la sosta e oggi non è venuto il gol. Quando si commettono errori ci si può anche scusare”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è stato intercettato da Italia7 al termine della partita dei viola contro il Bologna: “Una buona partita che purtroppo è finita 0-0. Si lavora sempre per cercare di vincere le partite. Oggi non è venuto il gol, in altre occasioni invece è successo. Forse dobbiamo creare più occasioni da gol”.

Sul 2021, Antognoni ha detto: “E’ sempre un’incognita quando si riparte dopo la sosta. Venivamo da un’ottima prestazione, adesso abbiamo cinque partite importanti in questo mese e vediamo…Certo che ci si può scusare, quando uno sbaglia può anche ammettere l’errore”.