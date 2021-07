Antognoni-Fiorentina: Le premesse non portano verso la strada dell’ottimismo

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul futuro di Giancarlo Antognoni. All’inizio della prossima settimana ci sarà la decisione definitiva che verrà comunicata dal simbolo viola alla società e poi al grande pubblico.

Da ricordare che la Fiorentina ad Antognoni ha proposto un ruolo come direttore del settore giovanile e capo area scouting, quindi nom più in prima squadra come fino allo scorso 30 giugno quando è scaduto il precedente contratto.

Le premesse non portano tuttavia verso la strada dell’ottimismo e, tranne colpi di scena, adesso Giancarlo è un po’ più lontano dal club di Commisso. Potrebbe tornare in Federazione dove ha già avuto un incarico in passato.