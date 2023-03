Antognoni: “Firenze sarà sempre riconoscente a Terim per il suo lavoro. Un onore lavorare con lui”

Nel corso di una trasmissione su Faith Terim a TRT Spor, ha parlato anche Giancarlo Antognoni, ex collaboratore viola ai tempi del turco alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Purtroppo l’unico successo di Faith a Firenze fu la Coppa Italia, ma per Firenze sono bei ricordi.

La Fiorentina e i tifosi viola saranno sempre riconoscenti a lui per il lavoro che ha svolto. Lavorare al suo fianco è stato un onore per me. L’ho rivisto lo scorso anno, ma mi piacerebbe rivederlo di nuovo, magari a Istanbul. Gli mando un grande saluto”