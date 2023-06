Antognoni: “Io sempre fedele alla Fiorentina. Berlusconi mi voleva al Milan come dirigente insieme a Terim”

Giancarlo Antognoni, ex bandiera della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, parlando anche del suo passato in viola e del suo rapporto con Silvio Berlusconi. Queste le sue parole: “Se sono mai stato vicino al Milan di Berlusconi? Semmai da giocatore sono stato più vicino in precedenza a Juventus e Roma, con cui sono stati avviati dei contatti. Con i bianconeri ci parlò l’allora presidente Melloni, con la Roma sono andato io personalmente nel 1980, ma alla fine sono sempre rimasto in viola. Nel 2001. però, ero alla Fiorentina e, dopo una discussione con Vittorio Cecchi Gori, mi dimisi insieme a Terim. E proprio lui, che diventò il tecnico rossonero, propose il mio nome alla proprietà. Andai quindi a parlare con il dottor Galliani, ma non abbiamo trovato un accordo, anche perché io alla fine ho deciso di rimanere qua a Firenze, come al solito.

Berlusconi lo conobbi a San Siro nel 1996 in occasione della Supercoppa Italiana vinta dalla Fiorentina e lui venne a farci i complimenti nel nostro spogliatoio. Poi l’ho incontrato nuovamente a Montecarlo a una mostra d’arte sotto l’Hotel de Paris. A livello calcistico conosceva tutto. Giocatori ed ex calciatori e mi ha ricordato soprattutto del Mondiale del 1982. Lui era un grande tifoso dell’Italia, un nazionalista”