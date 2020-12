Antognoni: “La classifica non è in linea con il valore della Fiorentina. Prandelli può riportare la luce. L’assenza del pubblico ci penalizza”

Il Club Manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto su Radio Sportiva. Sul campionato che sta conducendo la squadra viola ha detto: “L’annata non è certo positiva fin qui, ma siamo fiduciosi che questa squadra possa riprendersi e ritornare nelle posizioni che le competono. Se analizziamo i giocatori ci sono in rosa la classifica non è in linea”.

Poi ha aggiunto: “Con l’arrivo di Prandelli, senza nulla togliere a Iachini che ha fatto bene l’anno scorso, credo che possiamo ripartire con buoni propositi, anche se il risultato delle prime due partite è stato negativo. Oggi c’è un po’ di buio, ma vogliamo far ritornare la luce. Tutti ora devono dare il loro contributo, non solo Prandelli, ma anche i giocatori. L’assenza del pubblico allo stadio ci penalizza, tutti conoscono il calore dei tifosi viola”.