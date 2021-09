Antognoni: “La separazione dalla Fiorentina? Nella vita capitano delle sorprese di cui non ti rendi conto e di cui non ti spieghi il motivo. Sulla Nazionale…”

A Radio Toscana, ha parlato così l’ex dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni. L’Unico 10 è tornato a parlare della dolorosa separazione con la Fiorentina.

“In tanti – ha esordito sull’argomento – mi chiedono come sto, poteva andare meglio forse, ma nella vita capitano delle sorprese di cui non ti rendi conto e di cui non ti spieghi il motivo ma vado avanti. C’è la famiglia in primis, i tifosi che sono dalla mia parte”.

Sulla Nazionale ha aggiunto: “Sto aspettando qualcosa dalla Federazione ma senza insistere più di tanto, se mi vogliono ci vado volentieri altrimenti sono tranquillamente a casa”