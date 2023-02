Antognoni: “La società viola ha commesso errori e ora ne sta pagando le conseguenze. Mi dispiace oggi non ci fosse nessuno della Fiorentina”

A margine della presentazione dell’associazione Davide Astori, ha parlato Giancarlo Antognoni, intervenendo sulla gestione della Fiorentina e del rientro in campo di Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole riportate dall’Ansa: “Il momento per la Fiorentina in termini di risultati è negativo ma a volte bastano un paio di risultati per invertire la rotta. Quando le cose non vanno bene tutto parte dall’alto quindi credo che la società abbia commesso degli errori come li hanno commessi un po’ tutti, e se ne stanno pagando le conseguenze”.

“Ricordare Davide Astori è doveroso e mi dispiace che oggi non ci sia nessuno della Fiorentina. Castrovilli ieri aveva portato in campo qualità facendo un gol molto bello, purtroppo annullato dal Var. Credo che il suo rientro sia stato positivo e lo sarà anche nelle prossime partite per la Fiorentina perché aveva fatto bene fino al suo infortunio. Oggi è rientrato, sicuramente è una buona prospettiva per la squadra viola”.