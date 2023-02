Antognoni: “Legame inscindibile tra Firenze e Davide Astori. La sua è stata una grossa perdita sotto tutti i punti di vista”

Presentata quest’oggi l’associazione Davide Astori, in ricordo dell’ex capitano della Fiorentina. Prima del via della cerimonia ha parlato la bandiera viola (e all’epoca della morte del difensore, dirigente), Giancarlo Antognoni, il quale ha detto: “Astori ci ha lasciato un segno indelebile che ci portiamo ancora dietro. Una vicenda che ho vissuto in prima persona. Tutte le squadre con le quali ha giocato lo ricordano con affetto, Firenze in modo più viscerale perché è stato il capitano della Fiorentina e al 13′ c’è sempre il ricordo dei tifosi. E’ un legame che si protrarrà per sempre”.

E ancora: “Sotto certi aspetti mi ha migliorato. Ero dirigente quando lui era il capitano di questa squadra e mi ha insegnato ad avere un certo tipo di rapporto tra giocatori e dirigenti. Per la Fiorentina in quel momento è stata una grossa perdita sotto tutti i punti di vista”.