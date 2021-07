Antognoni: “Mi ritrovo a decidere una cosa importante non per colpa mia, ma di qualcun altro. Io e Firenze non ci siamo mai traditi”

In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, nella serata di ieri Giancarlo Antognoni ha presenziato ad una cena organizzata dal gruppo ultras UV73 al Torrino di Santa Rosa a Firenze.

Queste le parole della bandiera della Fiorentina: “Abbiamo iniziato insieme questo percorso: il gruppo ultras è nato nel 1973, io un anno prima. Non ci siamo traditi mai e questa è la cosa più importante. Oggi mi ritrovo a decidere una cosa abbastanza importante: non per colpa mia, ma per colpa di qualcun altro. A prescindere dalla mia decisione, noi saremo sempre insieme e questo è quello che conta. Io non ho vinto nulla purtroppo con la Fiorentina, però a 67 anni sto vincendo una cosa molto importante che è il vostro affetto nei miei confronti. Ed è una cosa ricambiata, sia da me che dalla mia famiglia. I tifosi fiorentini sono fedeli, particolari e legati alla maglia. Tra qualche giorno sapremo come andrà a finire, ma tra di noi resteremo sempre amici”.