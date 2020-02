Antognoni: “Migliorare i rapporti tra arbitri e squadre è fondamentale. La multa arrivata è eccessiva”

Giancarlo Antognoni ha parlato alla presentazione della Scuola Calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci ai giornalisti presenti. Queste le sue parole: “Bello essere qui per un amico come Alberto. Sui fatti dello Juventus Stadium posso dire che i toni sono stati accesi, poi passano in secondo piano. Ho cercato di parlare con gli arbitri ma volevo solo difendere la società e la squadra. L’importante è confrontarsi, forse in toni meno accesi, ma è fondamentale migliorare il rapporto tra squadre e arbitri. Ho usato un termine un po’ troppo aggressivo ma la multa è esagerata. Di solito sono 5mila, 10mila euro. Ho protestato anche per questo. Accetto la sanzione, ma non così salata. le partite da ora in poi saranno tutte determinanti e importanti”.