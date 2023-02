Antognoni: “Non poteva esserci peggior avversario della Juventus in questo momento per la Fiorentina. La società non ha fatto niente per migliorare la squadra sul mercato”

La bandiera della Fiorentina ed ex dirigente viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato del prossimo incontro di campionato della squadra di Italiano che sarà contro la Juventus: “Com’è cambiata questa partita dai miei anni? E’ cambiata perché ho letto che i tifosi non andranno (ride ndr). Rimane sempre la partita più importante per Firenze e i fiorentini. Sicuramente una gara difficile in un momento particolare per la squadra: non poteva capitare peggior avversario”.

E ancora: “La Juventus ha delle problematiche, il fatto dei 15 punti di penalizzazione ha sicuramente danneggiato i giocatori bianconeri a livello morale e sportivo. Sicuramente i viola troveranno una Juve diversa da quella che solitamente trovi”.

Infine: “Gli obiettivi della Fiorentina sono la Coppa Italia e la Conference League e quindi la squadra gigliata si baserà essenzialmente su questo. La squadra non sta andando come tutti pensavano e ne risentano un po’ tutti da Italiano alla società. Il mercato invernale è stato normale e niente di trascendentale, la società non ha posto rimedi e non ha migliorato questa squadra”.