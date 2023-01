Antognoni: “Offerta Gonzalez? E’ lecito pensarci, ma visto il precedente Vlahovic non credo che la società commetterà lo stesso errore”

Giancarlo Antognoni, presente quest’oggi all’evento di Pitti, ha parlato a Radio Bruno di alcuni dei giocatori più importanti della squadra di Vincenzo Italiano, Gonzalez e Castrovilli:

“Di fronte a offerte del genere (in riferimento a quella – presunta – del Leicester da 34 milioni, ndr) è lecito pensarci. È un giocatore importante per la Fiorentina, ma le offerte di gennaio mi sembrano sempre un azzardo. Dar via i migliori resta sempre negativo. Se la squadra ha degli obiettivi, non può privarsi dei suoi migliori in corso. Secondo me, infatti, la rosa rimarrà la stessa, visto anche il precedente Vlahovic”.

Su Castrovilli: “Sono molto felice per lui visto quanto ha sofferto. È giusto dargli l’opportunità di tornare a giocare come faceva prima. Gaetano adesso deve ripartire, piano piano, sui livelli pre-infortunio”.