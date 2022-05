Antonelli (ds Monza): “Prenderemo giocatori di alto livello sul mercato. Belotti? Non escludo nulla”

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha parlato anche di mercato dopo la storica promozione in Serie A della squadra brianzola. In particolare l’attenzione si è concentrata su Andra Belotti, attaccante del Torino che potrebbe lasciare i granata e sul quale c’è anche l’interesse della Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomonza.it:

“Sarà un’estate magnifica sul mercato e il Monza prenderà giocatori di alto livello come desidera la proprietà. Qualcosa bolle in pentola ma non posso parlare ora, con questa proprietà può solo arrivare qualcosa di magico. Belotti? È un grande attaccante come tanti altri, non posso escludere nulla”.