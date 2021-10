Antonelli: “I procuratori vengono sempre dipinti come cattivi, ma nessuno di noi ha le pistole. Quando firmano un accordo i presidenti sanno cosa stanno facendo”

Il procuratore Stefano Antonelli ha parlato dalla riunione dell’Assoagenti: “Il momento è un po’ particolare. Non essendoci l’accordo collettivo che ci mette paletti ben precisi, ogni calciatore può avere una propria storia. Inevitabilmente si cerca un equilibrio fra le parti, se poi non si trova succede che si va in scadenza di contratto. Oggi questa sembra diventata una moda, il motivo è che molte società non possono soddisfare le richieste degli agenti o del calciatore stesso”.

E poi ha aggiunto, in difesa della sua categoria: “Noi siamo sempre dipinti come i cattivi, ma c’è una piccola riflessione da fare: quando i presidenti firmano un accordo, sono consapevoli di quel che stanno facendo? Nessuno di noi ha il porto d’armi, nessuno di noi ha le pistole. Sicuramente abbiamo un potere forte sul calciatore, ma ci dev’essere un equilibrio fra le varie componenti. Non siamo contenti quando il Parma o altre società falliscono, anche perché ci va di mezzo il nostro lavoro”.