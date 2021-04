Antonelli: “Iachini non molla niente, si fa scivolare tutto. Nelle difficoltà non ha detto una parola e ha continuato a lavorare”

L’intermediario di mercato Stefano Antonelli a TMW ha parlato della lotta salvezza: “La vittoria del Cagliari contro il Parma aveva rimesso i rossoblu in una situazione più o meno positiva. Però Torino e Fiorentina hanno vinto. Il Cagliari è sempre costretto a vincere. La Fiorentina a Verona ha ottenuto una vittoria risolutiva. Iachini non molla niente, si fa scivolare tutto. Nelle difficoltà non ha detto una parola e ha continuato a lavorare, rispondendo con una vittoria