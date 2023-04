Antonelli: “Il gol di Ikoné è l’emblema dello stato di forma della Fiorentina. Vederla giocare è bello”

L’operatore di mercato Stefano Antonelli, coinvolto anche nella trattiva che ha portato Mandragora a Firenze, ha parlato a TMW del momento che sta attraversando la Fiorentina: “A volte siamo dei maestri a non avere equilibrio nei giudizi. La squadra viola non è partita benissimo, ma è composta da giocatori importanti che sanno sempre cosa devono fare. Ieri ad ogni tiri potevano segnare. Se pensiamo che Ikoné, uno che non ha proprio il gol facile, ha segnato con un colpo da biliardo da fuori area con quella serenità, significa che la Fiorentina sta bene. È bello vederla giocare”.