Antonello risponde a Commisso: “Ognuno dovrebbe cercare prima di capire come gestire il proprio club”

Il CEO dell’Inter, Alessandro Antonello, ha risposto alle parole (LEGGI QUI) del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sull’indice di liquidità (LEGGI QUI).

Queste le sue dichiarazioni: “Io non voglio rispondere a Commisso. Penso che ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo sempre rispettato e rispetteremo sempre le regole e mi viene da dire restiamo uniti per lavorare per il bene del calcio senza fare polemiche e lavoriamo per avere tutti i tifosi allo stadio il prima possibile. Chiediamo alle autorità di riavere i tifosi al 100% all’interno degli impianti perché il calcio ne ha bisogno”.