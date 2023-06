Antonio: “Abbiamo sempre creduto di poter vincere la Conference League. Voglio coppa e primo posto tra i cannonieri della competizione”

A guidare l’attacco del West Ham nella finale di Conference League contro la Fiorentina, ci sarà Michail Antonio, che ha detto al sito della Uefa: “È fantastico. Non raggiungiamo una finale (europea) da 47 anni, e questa è probabilmente la gara più importante alla quale abbia mai preso parte in vita mia. La maggior parte delle persone vuole ritirarsi avendo raggiunto la lode e questa è una grande opportunità per me. Ma questo vale anche per tutti, non solo per me. Abbiamo sempre creduto di poter raggiungere la finale e vincerla.

Antonio è all’inseguimento anche del titolo di capocannoniere della competizione: “Segnare è la mia missione principale, e sono solo uno dietro a chi guida la classifica dei cannonieri (Arthur Cabral della Fiorentina e Zeki Amdouni del Basilea ndr), quindi cercherò di essere il migliore anche in questo senso. Non c’è niente di paragonabile a segnare un gol. Segnare un gol e sentire gli applausi dei tifosi è una sensazione incredibile”.