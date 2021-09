Applausi per… Fabbri! La sciocchezza di Nico Gonzalez non è senza precedenti e la sua squalifica…

Settantottesimo di Fiorentina-Inter, siamo sull’1-2. Ennesimo strappo di Nico Gonzalez che supera in velocità Bastoni. Il difensore nerazzurro agguanta la maglia dell’argentino e questa volta è la divisa che rischia di strapparsi. Fabbri comanda il fallo, ma senza ammonizione. Nico Gonzalez, sicuramente annebbiato dalla stanchezza, va su tutte le furie. Prima protesta animatamente, rimediando il gallo, poi applaude l’arbitro, e rimedia il rosso.

Adesso c’è da aspettare la decisione del giudice sportivo sulla squalifica all’argentino. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro e su cosa Fabbri ci ha scritto sopra al momento dell’accaduto. La squalifica potrebbe andare da una sola giornata (per doppio giallo), fino a tre (o quattro) in caso di “gesto ingiurioso nei confronti dell’arbitro”.

Ma non è la prima volta che si vede un episodio simile. Era successo in Cagliari-Benevento dello scorso anno con protagonista Nandez, che dopo un fallo applaudì l’arbitro, addirittura con due pacche sulla spalla. Un comportamento diverso da quello di Gonzalez, anche perché portò a un rosso diretto (seppur fosse già ammonito). L’attaccante viola invece ha ricevuto un doppio giallo. In quel caso le giornate di qualifica furono due. Due anni fa invece rosso diretto per il difensore del Milan Romagnoli, dopo l’applauso a Guida in una sfida contro il Torino. In quel caso fu solo una giornata di squalifica.