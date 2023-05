Approvata all’unanimità la proposta di aprire il Franchi per la finale di Conference League. Ora la palla passa al Comune

Approvata all’unanimità la proposta presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia per aprire il Franchi in occasione della finale di Conference League. L’idea è quella di installare un maxischermo dentro lo stadio per permettere ai tifosi di guardare insieme Fiorentina–West Ham, con ingresso a contributo volontario secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com.

Adesso la palla passa alla giunta comunale, che deve accordarsi con la Fiorentina affinché l’idea vada in porto e il Franchi venga effettivamente messo a disposizione di tutti quei tifosi viola che non potranno essere a Praga.