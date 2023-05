Aquilani: “Abbiamo battuto una squadra che veniva da una serie positiva incredibile. Amatucci? E’ bravo, ha l’attitudine di chi vuole arrivare”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la vittoria per 2-0 sul Lecce. Ecco le parole del tecnico romano: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, affrontavamo la prima in classifica che aveva fatto una serie incredibile di risultati utili consecutivi. L’abbiamo preparata bene, oggi abbiamo ottenuto dei punti importanti dopo aver perso in modo immeritato le ultime partite. Siamo contenti, abbiamo superato un buon test abbondantemente”.

“Ora è la mentalità che deve venire fuori. Oggi è giusto festeggiare perchè abbiamo vinto una partita importante ma la testa deve andare subito a Napoli, dove giocheremo una partita difficile. Ora dobbiamo chiudere bene il campionato. Amatucci? E’ bravo, si allena tanto e prova tanto le punizioni. Al di là del gol ha l’attitudine corretta, quella di un ragazzo che vuole arrivare”.