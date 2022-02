Aquilani: “Abbiamo sbagliato troppo ma Sassuolo squadra forte. La classifica..”

Al termine della sconfitta di questo pomeriggio contro il Sassuolo, il tecnico della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani ha commentato la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole:

“Anche oggi abbiamo avuto tante occasioni che poi non siamo riusciti a sfruttare, a differenza loro che nel primo tempo sono stati bravi a sfruttare l’unica creata. Anche nel secondo abbiamo avuto un paio di episodi non finalizzati con Distefano. successivamente poi siamo rimasti in dieci e abbiamo subito il quarto rigore in poche partite. Ci sono tante cose da parte nostra da correggere, ma dobbiamo tener contro che il Sassuolo è una squadra molto organizzata e con valori importanti, la partita di oggi era già difficile per questo. Siamo infatti tutti là in campionato, in generale stavamo facendo bene fino ad ora ma se non fai gol su occasioni clamorose è normale che poi tu possa andare in svantaggio: di conseguenza quando rimani in dieci prendi tanti contropiede, anche da questo punto di vista dovremo migliorare. Ultimamente non ci va bene negli episodi decisivi, tutto qui la squadra non molla. Mercoledì con il Napoli? In questa situazione la classifica ci impone di vincere ogni partita, e proprio per questo il nostro obiettivo non deve cambiare in base all’avversario”.