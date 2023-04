Aquilani: “Avevo chiesto la prestazione: adesso ho alzato l’asticella, adesso non ci accontentiamo”

Al termine della vittoria casalinga di questo pomeriggio contro il Bologna, l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai media presenti al Bozzi. Queste le sue considerazioni dopo il fischio finale:

“E’ stata una partita sudata come tutte, ma era importante per il nostro cammino. Ci premia per la vittoria a Milano. Ho chiesto ai ragazzi la prestazione, dopo ero sicuro che arrivassero i risultati. Il Bologna gioca bene, ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore: non era facile. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa abbiamo fatto più fatica ma abbiamo messo in campo quello spirito che ci ha permesso di portare a casa un risultato importante. Cosa ho detto a Lucchesi dopo il gran gol? In modo scherzoso gli ho detto che sono preoccupato: dopo un gol così gongoli troppo magari. Ma lui è un ragazzo serio, sa cosa serve per stare a certi livelli. Ha fatto un gol bellissimo e gli faccio tanti complimenti, non se lo dimenticherà. Gli serve quella attenzione difensiva necessaria per le categorie superiori”.

Il tecnico gigliato ha fatto i complimenti ai propri ragazzi per la grande prestazione messa in campo: “Il primo tempo è stato di grandissima qualità, ma poi ci sono anche gli avversari e anche a Milano abbiamo sofferto un po’, ma era normale contro i campioni d’Italia. Potevamo soffrire meno ed essere più lucidi, ma abbiamo vinto queste due partite con merito: conta quello che si fa in campo. Quando giochi contro l’ultima in classifica si devono alzare le antenne. Contro la Roma si prepara da sola, ma contro il Cesena vale 3 punti allo stesso modo. Questa settimana è fondamentale e dobbiamo preparare la gara al meglio. Loro hanno vinto a Frosinone e hanno perso all’ultimo contro la Juventus. Se dobbiamo pensare che sarà una passeggiata è meglio non andarci”.

Ha poi concluso analizzando le reali possibilità che la sua Fiorentina possa arrivare prima in classifica, e quindi evitare un turno di play off: “Noi giochiamo al massimo, poi facciamo le nostre valutazioni in campo, guardando anche la classifica, ma questa è una conseguenza a quello che noi facciamo in settimana e la domenica. Ho alzato l’asticella sul non volersi accontentare rispetto all’anno scorso”.