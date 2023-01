Aquilani: “Bravi a non innervosirci e a portare a casa la vittoria. Il calcio sta cambiando, tutti ormai sono titolari”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato a margine della vittoria della sua formazione contro i pari età dell’Ascoli in Coppa Italia per 4-1. Queste le sue parole: “Oggi hanno giocato 8 giocatori nuovi rispetto alla Roma, ma tutti meritavano di scendere in campo. Tutti devono essere pronti e svegli. La partita non è stata facile, perché loro si chiudevano molto. Quando non hai spazi rischi di innervosirti, ma siamo stati pazienti e alla fine abbiamo vinto.

Quello che dico ai ragazzi, come sento dire anche ai tecnici di Serie A, anche i giocatori che entrano sono titolari. Il calcio sta cambiando, il panchinaro non esiste. La prossima contro il Lecce starà complicata, perché anche lì ci saranno pochi spazi”.