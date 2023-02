Aquilani: “Buona Fiorentina, ma difficile incidere contro una squadra che pensa solo a difendersi per gran parte della partita. I risultati arriveranno”

Al termine della sconfitta contro l’Empoli, l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha commentato la partita: “Peccato perché abbiamo perso la partita a causa di un episodio, un momento dove abbiamo perso due rimpalli e l’Empoli è passato in vantaggio. Fino al 75° minuto, abbiamo dominato contro una squadra di tutto rispetto, che aveva pensato soltanto a difendersi“.

Sui momenti migliori della gara: “Buona Fiorentina nel primo tempo, rimane una missione complicata trovare spazi contro un collettivo che gioca in questo modo, che si abbassa spesso. In ogni caso, conforto i ragazzi: se giochiamo come oggi, arriveranno anche i risultati“.