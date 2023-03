Aquilani: “Dobbiamo essere più puliti, ma la vittoria non è mancata per colpa dell’arbitro. Kayode? Sono diversi i ragazzi che possono pensare alla Prima Squadra”

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha parlato al termine del pareggio contro il Sassuolo per 1-1, soffermandosi anche sull’imminente Torneo di Viareggio e su alcuni singoli:

“È stata una partita seria e difficile, contro un avversario tosto. Dobbiamo essere più puliti nel gioco per uscire meglio dalle situazioni confusionarie. Oggi abbiamo preso un punto nonostante meritassimo qualcosa in più. L’arbitro è stato bravo. Loro avevano tutti i giocatori ammoniti, ma questo non ha determinato il risultato”.

Poi sui singoli: “Kayode, come tanti altri, sta migliorando. Oggi sono diversi i giocatori che possono pensare di avvicinarsi alla Prima Squadra e questo mi gratifica. A Viareggio andrà l’Under 18 e chi ha giocato meno. Comuzzo? È un ragazzo che merita, si allena bene ed ha il giusto atteggiamento in campo. E’ la seconda volta che va vicino al gol: deve continuare così”.