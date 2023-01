Aquilani: “Dobbiamo fare di più, non può andarci sempre bene come oggi. Supercoppa? Partita che si prepara da sola”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Napoli: “Vincere fa sempre bene, oggi nonostante l’inferiorità numerica abbiamo giocato per i tre punti e – anche con un po’ di fortuna – li abbiamo ottenuti. Comunque mi aspetto di più, non sempre riusciamo a fare le cose che proviamo in settimana. Non sempre può andarci bene come oggi. Nel primo tempo hanno esordito dei ragazzi che mi sono piaciuti, poi c’era Favasuli che giocava col fardello della squalifica”.

E poi sulla Supercoppa di mercoledì: “Nelle partite secche servono spirito di sacrificio e ordine. Ho detto ai miei ragazzi di festeggiare per la vittoria di oggi, consapevoli però che bisogna fare di più soprattutto rispetto al secondo tempo. Quella contro l’Inter è una partita che si prepara da sola e che semplicemente va vinta, punto e basta. Vitolo? Deve migliorare sul tiro in porta, ma è un 2005 che si impegna tantissimo e sono contento che oggi abbia trovato il gol”.