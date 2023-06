Aquilani: “Dopo quattro anni è arrivato il momento di salutarsi: non dimenticherò mai la Fiorentina”

L’avventura di Alberto Aquilani alla Fiorentina è ufficialmente terminata. Ecco il saluto dell’ormai ex allenatore della Primavera (che verrà presa in carico da Daniele Galloppa), ripreso da un suo post su Instagram:

“Dopo quattro anni è arrivato il momento di salutarsi.

In queste giornate così ricche di emozioni contrastanti ho impresse nella mente immagini che saranno per sempre con me: Guero, le vittorie, le coppe, le sconfitte, gli esordi in prima squadra dei miei ragazzi, la gioia della mia famiglia, le lacrime dei giocatori, il supporto di ogni singolo elemento dello staff e l’amore del pubblico.

Non dimenticherò mai tutto questo, non dimenticherò nessuno di voi.

Ringrazio la società, il presidente e ogni singolo componente della Fiorentina.

Alberto”.