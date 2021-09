Aquilani: “Il progetto Spes Montesacro sta crescendo. La collaborazione con la Fiorentina ci darà maggiore visibilità

Alberto Aquilani ha parlato attraverso i canali social della Spes Montesacro, scuola calcio di cui è Presidente. Di seguito le parole dell’allenatore della Fiorentina Primavera, anche a proposito di un progetto a tinte viola: “La voglia di principale è quella di tornare a giocare, i ragazzi come tutti noi hanno avuto un anno e mezzo complicato, di sacrificio. Il primo obiettivo è quello, poi dopo c’è tutto il resto: c’è la programmazione, c’è il progetto Spes Montesacro che deve continuare. E’ un’attività che sta crescendo a vista d’occhio, vedo ragazzi e genitori molto felici.

Poi sul progetto in collaborazione con la Fiorentina, Aquilani ha aggiunto: “Sono molto legato a tutta la famiglia viola, mi è stata proposto questa cosa e ne sono molto felice. Vedono la Spes Montesacro come punto di riferimento su Roma, ci darà qualcosina in più a livello di visibilità. I ragazzi sapranno di avere alle loro spalle una società forte e ci saranno inoltre dei corsi di formazione per tutti gli allenatori. E’ un plus per la nostra società che ha voluto fare un passo in avanti”.