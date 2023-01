Aquilani: “La mia squadra ha un’identità ben precisa. Mai visto un centro sportivo come quello che realizzerà Commisso”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così a Cronache di Spogliatoio: “Ho le idee chiare, so quello che voglio, so come arrivarci con il lavoro. Un Lavoro che deve essere molto ampio, di campo, di testa, individuale. Ho l’Idea di una squadra che deve avere identità ben precisa, ma il calcio è continuamente in evoluzione”.

Poi ha proseguito: “Oggi le regole sono fondamentali. Non sto attento alla chiamata in più o meno. Ma le regole vanno messe: tu gli dai un’unghia, loro si prendono il braccio. ll centro sportivo non ti fa vincere i campionati ma, come dicevo prima, ti avvicina alla prima squadra. Non c’è dispersione di tempo. Commisso, in questo senso, ha fatto un centro sportivo incredibile, gli vanno fatti i complimenti. Non ho mai visto niente del genere”.