Aquilani: “Non è normale vincere così tanto. Manca ancora un campionato intero: dobbiamo spingere, sennò che ci stiamo a fare qua?”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato a Sportitalia dopo il successo della squadra viola contro l’Inter, che è valso la Supercoppa Primavera: “Non è facile vincere, le finali le fanno in due squadre. Sono molto contento, c’è grande materiale nella Fiorentina perché non è normale che vincano così tanto. Sicuramente questi trionfi saranno un qualcosa che questi ragazzi si ricorderanno per sempre”.

E aggiunge: “Abbiamo studiato bene la partita, abbiamo aggiustato qualcosa rispetto a quanto fatto vedere in campionato. Sotto alcuni aspetti, oggi, potevamo fare ancora meglio, però le finali sono fatte così, anche un po’ sporche. Si vincono con spirito e con voglia”.

Sulla sua crescita: “Sono tranquillo e maturato perché vedo i ragazzi tranquilli. Oggi, in particolare, abbiamo rischiato poco e potevamo fare il 3-0 in un paio di occasioni. Però, vedi, poi l’hanno riaperta: la finale è così. Dedica per la vittoria? Ai ragazzi, in primis. Vincere importante e oggi hanno vinto: mi auguro che avranno un giusto premio. Detto questo, manca ancora un campionato intero, più la Coppa Italia. Quindi rimarremo sul pezzo, altrimenti che ci stiamo a fare qua?”.