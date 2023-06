Aquilani: “Non pensiamo ai due risultati su tre per passare, sappiamo che davanti c’è un avversario forte. Non voglio vedere ansia”

Parole per il tecnico della Primavera viola, Alberto Aquilani poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Roma:

“Mi auguro di rivedere la prestazione delle ultime due partite. Sappiamo che davanti abbiamo un avversario forte, ma dobbiamo portare avanti il nostro credo. Abbiamo le idee chiare, dobbiamo giocare a calcio, mi auguro di non vedere ansia. Siamo molto gratificati del percorso fatto fino a oggi. Due risultati su tre per qualificarci? Conosciamo la regola, ma non ci condiziona troppo”.