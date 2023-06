Aquilani non se ne va da solo…

Dalla panchina della Primavera della Fiorentina a quella del Pisa (prima squadra) in Serie B. L’estate 2023 porta questa novità per Alberto Aquilani che ha deciso di lasciare il settore giovanile per fare la sua prima esperienza da allenatore tra i ‘grandi’.

Ma non dovrebbe lasciare Firenze da solo. Questo perché dovrebbe far parte del suo staff tecnico sotto la Torre Pendente, anche Cristian Agnelli che è stato il suo vice nella stagione appena conclusa.

Una mini rivoluzione quindi che va a toccare la squadra più importante del settore giovanile viola che dovrà essere riorganizzata in quello che passerà alla storia come l’anno del trasloco nel nuovo Viola Park.