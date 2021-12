Aquilani: “Ogni ragazzo che viene chiamato ad allenarsi in prima squadra è un successo per me. Italiano? Con le motivazioni ha stravolto tutto, ma sapevo che quei giocatori non erano scarsi”

Alla guida della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani è riuscito già ad ottenere due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria, ma soprattutto sta cercando di allevare quelli che dovrebbero essere i calciatori del futuro del club viola: “Se alleni la Primavera non devi essere giudicato solo per i risultati – ci tiene a precisare Aquilani in un’intervista rilasciata a La Nazione – Ogni giocatore che viene chiamato ad allenarsi con la prima squadra per me è un successo. Se poi viene convocato lo è di più”.

Su Italiano: “Un tecnico che ho sempre stimato per le sue idee di gioco. Sta facendo grandi cose. Sapevo che quei giocatori non erano scarsi. A volte sono le motivazioni a le idee a stravolgere tutto”.

Su Commisso specifica: “Il presidente è venuto a sostenerci nel freddo quando già non stava bene. Lui è un uomo generoso capace di comunicare entusiasmo”.

Infine, sulla scelta di Firenze: “Beh, una società nuova e ambiziosa. E poi il rapporto con Daniele Pradè. Ma soprattutto i ricordi degli anni in cui indossavo la maglia viola. Sono tutti nel mio cuore. Insieme a Roma, dove sono nato, questa è la mia città. La amo, la vivo, l’ho scelta”.