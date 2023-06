Aquilani: “Partita iniziata male ma la reazione è da grande squadra. Adesso il livello si alza”

Infine è stata la volta anche del tecnico gigliato Alberto Aquilani che, dopo il pareggio all’ultimo minuto contro i giallorossi, ha cosi commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sportitalia:

“Siamo molto soddisfatti, essere riusciti ad arrivare tra i primi quattro è un traguardo molto importante per noi: è ovvio che ci teniamo molto ad andare ancora vanti, ma oggi credo sia stata fatta una grande prestazione. Abbiamo iniziato la partita in un clima in cui tutti pensavamo di non giocare, ci siamo riscaldati male e siamo entrati in campo pensando di dover fare una partita diversa rispetto alle nostre caratteristiche visto che il pallone non scorreva molto per via della pioggia. Per questo motivo, secondo come la vedo io, siamo andati sotto di due reti: purtroppo noi non siamo abituati a fare un altro tipo di partita perchè sappiamo che la nostra forza è altro. Dopo c’è stato coraggio, voglia e attitudine e meritavamo anche di andare in vantaggio, ma siamo stati bravi a non buttarci giù dopo la loro rete: vorrei ricordare che giocavamo comunque contro una squadra dalla grandi individualità e noi siamo riusciti a non farci buttare giu. Adesso affrontiamo”

Ha poi concluso: “Non credo che i miei ragazzi avessero paura o che l’atteggiamento fosse stato sbagliato, semplicemente credo che abbia sbagliato a lanciare tanti palloni lunghi in avanti regalando sempre pallone e controllo del gioco alla Roma. Sappiamo che adesso troveremo una squadra forte, dovremo farci trovare preparati. Il livello si alza, perchè tutti adesso vogliono vincere e noi siamo comunque stanchi”.