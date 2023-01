Aquilani: “Poter allenare la prima squadra sarebbe un orgoglio per me ma non ho fretta. Commisso ci fa sentire come una famiglia”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha commentato a fine gara la vittoria della Supercoppa contro l’Inter trattando varie tematiche: “Non ci stanchiamo di vincere, altrimenti staremo a casa. Siamo molto contenti: cinque coppe in tre significano un lavoro fatto bene. Ho dei ragazzi meravigliosi, un gruppo di lavoro straordinario, una società che ci aiuta e ci sta dietro. Oggi vedo i ragazzi molto migliorati. In campionato giochiamo per vincere domenica contro la Sampdoria, ci dobbiamo allenare bene domani. Abbiamo vinto tanto, vogliamo migliorare i ragazzi, poi altri obiettivi ci sono, è chiaro. Proveremo a fare più risultati possibili“.

E sulle sue volontà per il futuro afferma: “Quando ho iniziato volevo fare esperienza, avevo bisogno di sperimentare. Non ho fretta, la mia idea è quella di crescere: mi voglio migliorare come i ragazzi. Allenare la prima squadra della Fiorentina mi riempirebbe d’orgoglio, avendo giocato qui diversi anni ed allenando questa squadra ormai da quattro stagioni“.

E sul presidente Rocco Commisso ha affermato: “Il Presidente c’è sempre. Poteva stare benissimo a casa a vederla al caldo, invece è venuto qua. Lo ammiro e lo stimo. Ci ha sempre fatto sentire come una famiglia e non possiamo fare altro che ringraziarlo”.