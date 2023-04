La formazione della Fiorentina Primavera: Aquilani premia Harder, torna titolare Comuzzo. Davanti il tandem Distefano-Toci

Da pochi minuti, sono state diramate le formazioni di Fiorentina e Bologna Primavera che scenderanno in campo alle 17. Torna titolare in difesa Comuzzo, sorpresa Harder sulla linea di centrocampo della Fiorentina, che si schiererà in campo con il 3-5-2. Di seguito, le formazioni delle due squadre.

FIORENTINA: Martinelli, Comuzzo, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci.

BOLOGNA: Franzini, Wallius, Mercier, Maltoni, Anatriello, Corazza, Stivanello, Rosetti, Motolese, Ebone, Urbanski