Aquilani: “Quinta finale consecutiva traguardo storico, spero ci arrivi anche la prima squadra. Quella partita con il Napoli fu maledetta”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Genoa che è valsa la finale di Coppa Italia: “Il momento è positivo, la squadra sta giocando molto bene. In questa competizione è la quinta finale consecutiva per noi, un traguardo storico. Il Genoa era un avversario tosto, non conta la categoria, ma noi nel secondo tempo abbiamo avuto la fame giusta per segnare. Potevamo fare altri gol, poi basta poco per mettere in discussione una partita che sembrava chiusa. I ragazzi devono imparare a gestire il pallone in certi momenti”.

E poi ha aggiunto: “Tornare in finale è una grande soddisfazione. Anche la prima squadra ha tutto per riuscirci, mi auguro che ce la faccia. La finale contro il Napoli fu una partita maledetta, con tutto quello che era successo prima del fischio iniziale non sapevamo neanche se avremmo giocato o no. Comunque, anche se perdemmo, ho un bel ricordo di quella serata, con l’Olimpico tutto viola e tantissima gente a sostenerci”.