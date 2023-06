Aquilani rimane in pole per la panchina del Pisa, ma c’è un tecnico toscano a insidiarlo

Secondo quanto scrive Tuttosport, in casa Pisa continuano le riflessioni sull’allenatore per la prossima stagione. In pole rimane il nome di Alberto Aquilani, tecnico che lascerà la guida della Fiorentina Primavera per fare il salto tra i professionisti.

Nelle ultime ore si registra una risalita nelle quotazioni di Massimiliano Alvini, tecnico reduce dall’esonero con la Cremonese in Serie A. La scelta definitiva spetterà al presidente del Pisa Knaster.